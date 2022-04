Am 20. April wurde einmal mehr der internationale Tag der Banane gefeiert - in diesem Jahr in Kombination mit einem erfreulichen, nationalen Jubiläum. Denn 2002 wurden in Österreich erstmals fair gehandelte Bananen im Supermarkt verkauft. "Seit damals sind knapp 300.000 Tonnen von der gelben Frucht hierzulande verkauft worden und die Fairtrade-Banane hat sich von einem...

