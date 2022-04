Das erste Quartal 2022 ist für die Obstexporte zufriedenstellend gewesen, wo ein Anstieg der Menge von 2% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021 verzeichnet wurde. Was den Wert betrifft, ist die Summe ähnlich wie in dem Vorjahr. Melone, Zitrone und Mango waren die am meisten exportierten Früchte. Der Brasilianischen Vereinigung der exportierenden Erzeuger von Obst und...

