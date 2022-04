Der grösste Business Angel Club der Schweiz deckte 2021 mit 110 Finanzierungsrunden 71% aller Frühphasen-Finanzierungen in Schweizer ICT-Startups ab.Zürich - Der grösste Business Angel Club der Schweiz, der Swiss ICT Investor Club (SICTIC), deckte 2021 mit 110 Finanzierungsrunden 71% aller Frühphasen-Finanzierungen in Schweizer ICT-Startups ab. Insgesamt zählt SICTIC im Jahr 2021 156 Finanzierungsrunden in Schweizer Frühphasen-Startups im ICT Sektor, wovon 110 Runden mit Beiträgen von SICTIC Investoren und Investorinnen zustande gekommen sind.

