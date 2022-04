Statt in Arizona will Meyer Burger nun erstmal in Freiberg mehr Solarmodule herstellen - wegen der Probleme bei der globalen Logistik. Meyer Burger erweitert die Produktion von Photovoltaik-Modulen an seinem bestehenden Standort Freiberg um 400 MW. Dafür nutzt das Unternehmen Flächen seines Logistikzentrums in unmittelbarer Nähe des bestehenden Werkes.Die Solarzellen für die erweiterte Modulproduktion stammen aus der Fertigung in Thalheim (Bitterfeld-Wolfen). Eigentlich sollten sie in an das neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...