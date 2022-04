Nachdem wir vor einer Woche an dieser Stelle den Kursabsturz bei Netflix thematisch begleiteten, sind in der aktuellen Ausgabe die übrigen Top-Techs an der Reihe. Denn in dieser Woche fand quasi der Showdown der laufenden Berichtssaison statt, schließlich öffneten mit Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon und Apple die ganz Großen aus dem Tech-Sektor ihre Bücher. Dementsprechend groß war das Interesse, übrigens (und aus aktuellem Anlass, nachdem die Übernahme durch Tesla-Mastermind Elon Musk nun doch in beinahe trockene Tücher gepackt werden konnte) auch am Zahlenwerk von Twitter, das ebenfalls in dieser Woche (am gestrigen Donnerstag, um ganz genau zu sein) der Öffentlichkeit und den (Noch-)Aktionären vorgelegt wurde. Unter dem Strich fielen die Ergebnisse übrigens, nun ja, durchwachsen aus. Denn wo einerseits einigermaßen Licht (Apple, Facebook) herrschte, gab es andernorts auch schattige Abschnitte (amazon.com, Alphabet). Im Detail: ...

