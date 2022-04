Das deutsche Tennis-Idol ist vom Southwark Crown Court in London wegen Insolvenzverschleppung, Betrug und Geldwäsche zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden.London - Das deutsche Tennis-Idol Boris Becker ist vom Southwark Crown Court in London wegen Insolvenzverschleppung, Betrug und Geldwäsche zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Die Hälfte der Strafe wurde auf Bewährung ausgesetzt. Eine Jury hatte den sechsfachen Grand Slam-Turniersieger Anfang April in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Dem 54-Jährigen wurde in...

Den vollständigen Artikel lesen ...