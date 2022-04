Der SMI gewinnt am Freitag 0,50 Prozent auf 12'128,76 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von 1,1 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag zum dritten Mal in Folge mit höheren Kursen aus der Sitzung gegangen. Den dritten Wochenverlust hintereinander vermochte der Leitindex SMI nach dem schwachen Start in die Woche dennoch nicht zu verhindern. Nach einem bereits freundlichen Start zogen die Aktien am Nachmittag auf ihre Tageshöchststände an, ehe unter Führung der nachgebenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...