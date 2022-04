Der EuroStoxx50 schliesst mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 3802,86 Punkten.Paris / London - Europas Börsen haben am Freitag weiter zugelegt. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 3802,86 Punkten. Für eine positive Wochenbilanz reichte dies jedoch nicht aus: Der Leitindex der Eurozone sank um rund ein Prozent. Das Monatsminus liegt sogar bei 2,6 Prozent. Der französische Cac 40 gewann am Freitag 0,39 Prozent auf 6533,77 Zähler. Der britische FTSE 100...

