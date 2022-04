DAX-Aktien Gewinner und Verlierer am 29.04.2022 nach dem Handelsende und in der Nachbörse - so skizzieren sich die Werte mit ihren News. Aktienliste der Börse Frankfurt Nach dem Vorabend mit Apple-Quartalszahlen, fiel der Kurs des teuersten Unternehmens der Welt heute im Börsenhandel leicht. Apple rechnet nach einem starken Jahresauftakt mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...