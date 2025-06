The following instruments on XETRA do have their first trading 19.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.06.2025Aktien1 US8313491057 Slide Insurance Holdings Inc.2 ES0105704003 Virtualware 2007 S.A.3 ES0105046017 Aena SME S.A.4 CA25401P1062 Digital Asset Technologies Inc.5 DE000A40ZUV2 Varengold Bank AGAnleihen/ETF/ETC1 FR0014010J09 Altrad Investment Authority S.A.S.2 XS3019786774 Al Mi'yar Capital S.A.3 FR0014010M61 Carrefour S.A.4 XS3102229922 Digital Dutch Finco B.V.5 FR0014010MR2 Sanofi S.A.6 FR0128984012 Frankreich, Republik7 IT0005655037 Italien, Republik8 CA47788ZAT80 John Deere Financial Inc.9 NO0013511766 Nexus Newco B.V.10 XS3100101206 Compass Group PLC11 US298785KL95 European Investment Bank (EIB)12 XS3090129332 mBank S.A.13 US744538AH21 Public Service Co. of New Hampshire14 XS3102778191 Repsol Europe Finance S.a.r.l.15 FR0014010MQ4 Sanofi S.A.16 DE000WBP0BN3 Wüstenrot Bausparkasse AG17 DE000A383G49 Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)18 IE00060Z4AE1 BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity UCITS ETF19 IE000ASNLWH9 BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF20 IE000I8CR2Q4 Janus Henderson Tabula Euro Short Duration Income UCITS ETF21 XS3087774306 Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETC