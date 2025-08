The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2025

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2025



ISIN Name

USP9028NAZ44 TELECOM ARG. 20/25 REGS

DE000HEL0AT2 LB.HESS.THR.CARRARA11G/24

DE000A3E4589 ZALANDO SE WA 20/25

DE0001789279 SACHSEN SCHAT.20/25S128

USU86040AA77 SCRIPPS E.W. 19/27 REGS

DE000DK0XS66 DEKA FESTZINS ANL 20/25

DE000NLB25M5 NORDLB FESTZINSANL.37/18

DE000NRW0G82 LAND NRW SCH.R.1369 VAR

ES0105704003 VIRTUALWARE 2007 EO -,035





© 2025 Xetra Newsboard