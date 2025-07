EQS-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Varengold Bank AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024



Hamburg, 08.07.2025 - Im Rahmen einer vom neuen Vorstand der Varengold Bank AG beauftragten detaillierten internen Analyse hat sich die Bank ausführlich mit Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kunden befasst, für die seit 2016 Sperrkonten geführt werden, gegen die in Gänze oder in Teilen Pfändungen der dänischen Steueragentur SKAT vorliegen. Bereits im Geschäftsjahr 2023 wurden bei betroffenen Kunden erste Wertpapierpositionen freigegeben und an SKAT ausgereicht. Es ist davon auszugehen, dass sukzessive weitere Vermögens- und Kontenpositionen vom dänischen Fiskus nach Freigabe der Pfändungen und Auszahlungsaufforderungen auszukehren sind. Durch den Abfluss der entsprechenden als Passiv-Positionen bilanzierten Kundenvermögen, ergeben sich grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Vermögenslage der Bank.



Die Bank hat jedoch in den betroffenen Beständen offene Forderungen und negative Kontostände identifiziert, deren Werthaltigkeit gegenwärtig unsicher ist. In den bisherigen Jahresabschlüssen seit 2016 wurden Annahmen unterstellt, die eine hinreichende Grundlage für die Werthaltigkeit der Forderungen gebildet haben.



Im Rahmen der detaillierten internen Analyse der Bestände hat sich nunmehr gezeigt, dass die Annahmen zur Werthaltigkeit bei Forderungen im Volumen von rund 2 Mio. EUR in Frage zu stellen sind. Ungeachtet andauernder interner Untersuchungen hat die Bank konservativ und vorsorglich die in Rede stehenden Forderungen gegenüber den Kunden in voller Höhe wertberichtigt.



Dies hat eine Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 zur Folge: Nach Berücksichtigung der Wertberichtigungen beläuft sich das prognostizierte Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2024 auf rund 130 TEUR.



Gleichzeitig hat die Bank den inzwischen vorliegenden Bericht des Sonderprüfers im Rahmen der Sonderprüfung gem. §44 KWG zum Prüfungsschwerpunkt Steuern/CumEx erhalten. Die Bank hat sich intensiv mit den materiellen Schlussfolgerungen der Gutachter beschäftigt und diese konsequent hinsichtlich des Risikovorsorgebedarfs im Jahresabschluss für 2024 abgebildet. Damit hat die Bank sichergestellt, dass die aus heutiger Sicht erkennbaren Risiken aus diesen Sachverhalten auf der Grundlage der Ergebnisse des Sonderprüfers vollumfänglich in der Bilanz der Varengold-Bank abgebildet worden sind. Die sich hieraus ergebenen Effekte sind in der oben genannten Ergebnisprognose bereits berücksichtigt.

Kontakt: Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)



