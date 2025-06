The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.06.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2025

ISIN Name

CA13000C2058 CALIBRE MINING CORP.

CA27785T2092 EAT+BEYOND GLB HLD.O.N

DE0005479307 VARENGOLD BANK AG

ES0105046009 AENA SME S.A. EO 10

GB00BLNBD412 AJAX RESOURCES PLC LS-,01

SG1Y45946619 PEC LTD.

XS2334578841 ING BANK 21/36 MTN





