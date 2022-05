Das Unternehmen braucht dringend frische Mittel. Es arbeitet derzeit aktiv an der Kapitalbeschaffung durch eine in den USA ansässige Special Purpose Acquisition Company (SPAC).Yverdon-les-Bains - Leclanché hat 2021 erneut einen Verlust erlitten. Die Zahlen sind allerdings noch ungeprüft. Laut einem Communiqué vom Montag hat die SIX Exchange Regulation dem Batteriehersteller eine Fristverlängerung zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 bis am 6. Juni gewährt. Laut den ungeprüften Kennzahlen beliefen sich die konsolidierten Gesamteinnahmen im Jahr 2021 auf 21...

Den vollständigen Artikel lesen ...