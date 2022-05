Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer ISIN: DE000BAY0017 hat sich seit Dezember letzten Jahres sehr gut entwickelt. Von einem Kurs bei 43,905 Euro am Nikolaustag ausgehend gab es zunächst einen Aufstieg bis in Bereich um 55,00 Euro und danach hat sich der Kurs im Februar und Anfang März in einer volatilen Seitwärtsbewegung von mehreren Euro bewegt. Der nächste Kurssprung brachte die Aktie bis zu 67,99 Euro nach oben, gefolgt von einem Rücksetzer bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...