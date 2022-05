Auf BioNTech ISIN: US09075V1026 hatten wir zuletzt am 24. April aufmerksam gemacht und getitelt: "BioNTech: Gegenwehr oder Absturz - Trading-Chance!" An der Chartsituation hat sich seither beim Mainzer Biotechnologieunternehmen nicht viel geändert. Am letzten Montag sprang der Aktienkurs um rund 9 Euro in die Höhe, aber der Anstieg wurde so ziemlich genau bei der aufsteigenden 38-Tage-Linie gebremst. Danach ging es wieder auf ein neues Monatstief ...

