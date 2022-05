Die Sonne heizt Betonwände auf, die Energie in Form von Wärme speichern. Eine Arbeitsgruppe der TU Kaiserslautern will diesen Effekt gezielter nutzen. Wie sich in Beton gespeicherte Solarwärme effizient für die Gebäudeheizung nutzen lässt, hat die Arbeitsgruppe von Prof. Matthias Pahn an der Technische Universität Kaiserslautern (TUK) untersucht. Das Ergebnis ist ein Heizsystem mit neuartigen Bauteilen, die ihre eigene Masse als Wärmespeicher nutzen. An einem Prototypen hat das Forschungsteam die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...