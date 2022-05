Mit neuen 8 GW neuer Leitungskapazität will der Übertragungsnetzbetreiber Windstrom von der Nordsee nach Nordrhein-Westfalen holen. "In Zukunft stehen die Großkraftwerke für Nordrhein-Westfalen in der Nordsee," sagt Amprion-CEO Hans-Jürgen Brick. Um den Windstrom von der Küste in die Ballungsgebiete am Rhein und an der Ruhr zu bringen, brauche man neue Leitungen. Amprion will die Übertragungskapazität in Nordrhein-Westfalen bis 2030 daher um acht Gigawatt erhöhen. "Wir transportieren damit Offshore-Windstrom ...

