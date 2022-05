GridParity war eines der ersten Unternehmen das AgriPV Anlagen mit transparenten Doppelglasmodulen in der Landwirtschaft einführte. Bereits 2014 wurde die ersten größeren Anlagen in Ägypten (in Kairo sowie in der heißen Sinaiwüste) geplant und Anfang 2015 errichtet. Seither wurden zwar einige weitere Anlagen errichtet - meist jedoch in kleinem Umfang. Die Zeit war damals noch nicht reif. Erst in jüngster Zeit entwickelt sich der Markt auch aufgrund der großen Medienresonanz, die die hoch geförderte ...

