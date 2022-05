Der ehemalige CEO der Swiss Post Solutions verstärkt den Verwaltungsrat von Parashift und unterstützt das Deep-Tech Unternehmen mit seiner Expertise gezielt in der Wachstumsstrategie.Basel - Am 22. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Parashift AG ein neues Mitglied berufen: Mit Frank Marthaler konnte ein Spezialist im Bereich Business Process Outsourcing (BPO) und Dokumentenmanagement gewonnen werden. Durch seine verschiedenen beruflichen Stationen verfügt Frank Marthaler über ausgeprägte Erfahrung in der Beratung von Startups und Unternehmen. Zudem hält er bereits...

