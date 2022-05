Der Euro hat sich am Montag über der Marke von 1,05 US-Dollar gefestigt. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0529 Dollar und damit etwas so viel wie am Morgen.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag über der Marke von 1,05 US-Dollar gefestigt. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0529 Dollar und damit etwas so viel wie am Morgen. Der Franken gab derweil leicht nach. So kostet der Euro mit 1,0286 Franken am späten Nachmittag etwas mehr als noch am Morgen. Der US-Dollar notiert zum Franken ebenfalls leicht höher. Der Kurs liegt bei 0...

