Deutsche Einzelhandelsumsätze erreichten im März -2,7% gegenüber 7,0% im Vorjahr - Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland lagen im März bei -0,1% MoM vs. 0,3% erwartet - Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sind im März um 0,1% (MoM) gesunken, gegenüber 0,3% erwartet und 0,2% im Vormonat, wie die offiziellen Zahlen von Destatis am Montag zeigen. ...

