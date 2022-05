Belastet wurde der Index vor allem durch die Abgaben bei Industriewerten sowie Finanztiteln. Etwas Halt gab dem Schweizer Markt lediglich das defensive Schwergewicht Nestlé.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit klaren Abgaben in den Monat Mai gestartet. Die europäischen Aktienmärkte folgten am Montag der US-Börse, wo die Kurse am Freitag eingebrochen waren. Dabei rutschte der Leitindex SMI unter die Marke von 12'000 Punkten. Belastet wurde der Index vor allem durch die Abgaben bei Industriewerten sowie Finanztiteln. Etwas Halt gab dem Schweizer Markt lediglich...

