Digital Supply Chain Forum "Fitmachen für die Zukunft" steht am 2. Juni in Düsseldorf mit dem 1. Digital Supply Chain Forum auf dem Programm. Den Startschuss gibt ein Networking-Get together am Vorabend. Professor Dr. Christoph Igel, Gründer der Cyberagentur und Forschungsdirektor: "Künstliche Intelligenz ist weltweit der Treiber für...

Den vollständigen Artikel lesen ...