Wohneigentum wird in der Schweiz immer teurer. Die Mieten blieben im April dagegen weitgehend stabil.Zürich - Wohneigentum wird in der Schweiz immer teurer. So verlangten die Verkäufer von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen auch im April höhere Preise. Die Mieten blieben dagegen weitgehend stabil. Die inserierten Preise von Einfamilienhäusern stiegen im April um 0,6 Prozent, wie der am Dienstag publizierte Swiss Real Estate Offer Index zeigt. Über die letzten zwölf Monate ergibt sich damit...

