Köln - Der Sender RTL hat sich ein Rechtepaket für die Übertragung von Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis 2028 gesichert. Man habe eine entsprechende Vereinbarung mit der UEFA erzielt, teilte der Sender am Dienstag mit.



Zum Deal gehören demnach die Hälfte aller DFB-A-Länderspiele bis 2028 in der Nations League und bei den European Qualifiers zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und zur Euro 2028. Hinzu kommen Testspiele der Mannschaft von Trainer Hansi Flick und Endrundenspiele der Nations League auch ohne deutsche Beteiligung. Die ersten Spiele im Rahmen des Deals finden im Juni statt, wenn Deutschland in der Gruppenphase der Nations League auf Italien und Ungarn trifft.

RTL GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de