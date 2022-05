FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 345 (405) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3650 (3980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 770 (725) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 9300 (9100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES PETROFAC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 210 (250) PENCE - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7700 (7460) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 315 (370) PENCE - OUTPERFORM - CREDIT SUISSE RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 826 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK INITIATES MITCHELLS & BUTLERS WITH 'BUY' - TARGET 270 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 800 (620) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 140 (230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES JD WETHERSPOON WITH 'BUY' - TARGET 875 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH INITIATES MARSTONS WITH 'SELL' - TARGET 65 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS JD WETHERSPOON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 875 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MARSTONS WITH 'SELL' - PRICE TARGET 65 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MITCHELLS & BUTLERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 270 PENCE - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR ASTRAZENECA TO 10600 (9200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 232.40 (222) P - 'BUY' - HSBC CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 255 (330) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1600 (2010) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 910 (975) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES M&G TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 260 (220) PENCE - HSBC RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1600 (1650) PENCE - JEFFERIES CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 11239 (11779) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1700 (1670) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AO WORLD TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 63 (105) PENCE - JPMORGAN RAISES AUCTION TECHNOLOGY GROUP TO 'OVERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 1150 (1041)P - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1850 (2100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CURRYS PRICE TARGET TO 95 (105) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 315 (335) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 925 (875) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 8000 (7700) PENCE - 'BUY'



