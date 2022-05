Meseberg - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Unterstützung Deutschlands für einen möglichen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens signalisiert. Man verfolge entsprechende Debatten sehr genau, sagte er am Dienstag nach einem Gespräch mit den Ministerpräsidentinnen beider Länder in Meseberg.



"Das sind Entscheidungen und Diskussion, die dort vor Ort stattfinden müssen." Finnland und Schweden müssten die Entscheidung selbst treffen. "Für uns ist aber klar: Wenn sich diese beiden Länder entscheiden sollten, dass sie zur NATO-Allianz dazugehören wollen, dann können sie mit unserer Unterstützung rechnen", so Scholz. Das hätten alle Regierungsmitglieder bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Schloss Meseberg "sehr übereinstimmend deutlich gemacht".



Das sei auch ein "wichtiges Zeichen", sagte der Kanzler.

