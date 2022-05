Gemeinsam mit der Nachbarschaft in Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien zu investieren, hilft nicht nur beim Thema Akzeptanz. Mit privatem Kapital kann gut ein Drittel des Ausbauziel bis 2030 realisieren, wie das Institut für ökologischen Wirtschaftsforschung vorrechnet.Energiegemeinschaften haben das Potenzial, vergünstigten erneuerbaren Strom in fast alle Haushalte in Deutschland zu bringen. Rund 35 Prozent des aktuellen Ausbauziels für erneuerbare Energien bis 2030 könnte auf diesem Wege entstehen. Das sind 75 Gigawatt. Diese Zahlen gehen aus einer Potenzialstudie des Instituts für ökologische ...

