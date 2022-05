Die Tester geben Tipps, was Betreiber von Photovoltaik-Anlagen beachten sollten, wenn sie von den höheren Einspeisevergütungen profitieren wollen, die im EEG-Osterpaket vorgeschlagen werden. Die Volleinspeisung lohnt sich vor allem bei größeren Dachanlagen.Momentan sinken die Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Dachanlagen monatlich. Die Degression liegt seit längerem bei 1,4 Prozent und viele Experten sehen die Rentabilität dieser Anlagen selbst mit hohem Eigenverbrauch als gefährdet an. Das Bundeswirtschaftsministerium will gegensteuern und schlägt in seinem EEG-Osterpaket eine Anhebung der ...

