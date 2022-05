Ob die gestrige Rally an der Wall Street in der sprichwörtlich letzten Minute schon die Wende war und allen voran der Technologieindex Nasdaq sein Jahrestief nun hinter sich lassen kann, dürfte sich wohl erst morgen Abend nach der US-Notenbanksitzung zeigen. Zumindest für eine Stabilisierung in Frankfurt und auch eine Fortsetzung am heutigen Nachmittag in New York hat es gereicht. Nicht ganz reicht es für den Deutschen Aktienindex eine halbe Stunde vor Handelsschluss für die 14.000er Marke, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...