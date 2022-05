München - CSU-Generalsekretär Stephan Mayer hat überraschend seinen Rücktritt erklärt. Die "Bild" berichtete am Dienstagabend auf ihrer Internetseite, Mayer wolle damit angeblich einer Berichterstattung der Zeitung in ihrer Mittwochausgabe zuvorzukommen.



Im Raum stünden angeblich "massive Drohungen und Beleidigungen Mayers gegenüber einem Redakteur des Burda-Verlags". In einer persönlichen Erklärung Mayers, die "Bild" nach eigenen Angaben vorliegt, heißt es: "Aus gesundheitlichen Gründen habe ich heute den Parteivorsitzenden der CSU gebeten, mich von meiner Aufgabe als Generalsekretär zu entbinden. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich habe das Amt des Generalsekretärs gerne und mit großer Freude ausgeführt. Ich bedanke mich bei der gesamten Partei und vor allem bei unserem Parteivorsitzenden Markus Söder für die sehr gute und freundschaftliche Zusammenarbeit."



Im Nachsatz verweist Mayer laut des Berichts auf den Anlass des Rücktritts: "In einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch mit einem Journalisten der Bunten habe ich möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde. Dies bedaure ich sehr." Mayer war erst im Februar Markus Blume in dem Amt gefolgt.

