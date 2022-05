Am Markt heisst es am Dienstag, die Schnäppchenjäger seien nun vorerst wieder auf das Börsenparkett zurückgekehrt.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat sich am Dienstag etwas von seinem trüben Wochenstart erholt. Der Leitindex der Eurozone legte um 0,77 Prozent auf 3761,19 Punkte zu, nachdem er am Montag sein wenige Tage zuvor erreichtes Tief seit Mitte März fast angetestet hatte. Der Pariser Leitindex Cac 40 stieg am Dienstag um 0,79 Prozent auf 6476,18 Punkte, während der Londoner FTSE 100 «nur» mit einem...

