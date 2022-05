Das HUG will seine Technologie-Infrastruktur modernisieren und die Migration seiner Systeme in die Cloud beschleunigen.Genf - Das Hôpitaux universitaires de Genève HUG, eines der grössten Krankenhausnetzwerke Europas, hat Oracle Exadata Cloud@Customer ausgewählt, um seine Technologie-Infrastruktur zu modernisieren und die Migration seiner Systeme in die Cloud zu beschleunigen. "Jedes Jahr werden etwa 280.000 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert und als eines der führenden Krankenhäuser in Europa wird unser...

Den vollständigen Artikel lesen ...