Auf einer Hochkippe des einstigen Tagebaus Klettwitz in der Gemeinde Schipkau entsteht eine der größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen Deutschlands - der Energiepark Lausitz. Am 29. April schloss GP Joule den ersten Abschnitt "Klettwitz Nord" mit rund 183.000 Solarmodulen und einer Leistung von 90 MW ans Stromnetz an. Nach Umsetzung aller Bauabschnitte soll die Photovoltaik-Großanlage "Energiepark Lausitz" bis zu 300 MW Spitzenleistung erzeugen.Der erste Abschnitt soll jährlich rund 91.530 MWh ...

