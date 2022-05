Die Vier-Tage-Woche kommt immer mehr in Mode. Wie die Arbeitszeitverkürzung auf die Produktivität wirkt, ist aber umstritten. Doch die ersten Unternehmen machen bereits gute Erfahrungen.Die Vier-Tage-Woche kommt immer mehr in Mode. Wie die Arbeitszeitverkürzung auf die Produktivität wirkt, ist aber umstritten. Doch die ersten Unternehmen machen bereits gute Erfahrungen. Wer an einem Freitag bei Bike Citizens anruft, erreicht nur den Anrufbeantworter. Denn freitags haben alle 35 Beschäftigten des Grazer Entwicklers und Anbieters einer Navigations-App für Fahrräder frei.

