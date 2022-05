Der EuroStoxx50 verliert am späten Vormittag 0,45 Prozent auf 3744,35 Zähler.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Der EuroStoxx50 verlor am späten Vormittag 0,45 Prozent auf 3744,35 Zähler. Der Pariser Leitindex Cac 40 sank mit 0,47 Prozent auf 6445,46 Punkte ähnlich stark, während der Londoner FTSE 100 um 0,48 Prozent auf 7525,41 Punkte nachgab. «Zurückhaltung heisst das Gebot der Stunde»...

