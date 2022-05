Kalte Nahwärme aus dem Erdreich, Holz, die Abwärme einer Wäscherei und Wärmespeicher gehören zu den Technologien, die in den neuen Netzen zum Einsatz kommen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg fördert drei weitere Projekte im Rahmen seines Programms "Energieeffiziente Wärmenetze". Für den Um- und Ausbau der Netze in Rottenburg-Oberndorf, Baiersbronn und Ispringen gibt es einen Zuschuss von insgesamt 650.000 Euro. Unter das Programm fallen Investitionen in Wärmenetze, die erneuerbare Energiequellen ...

