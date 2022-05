Große Firmen nutzen schon lange Onlinewerbung, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. KMU waren bei den Themen Social Media, Google-Werbung und Suchmaschinenoptimierung (SEO) lange Zeit eher zögerlich. Doch das scheint sich zu ändern. Aus gutem Grund, denn mit der richtigen Strategie bietet Online-Werbung gerade für mittelständische Unternehmen große Chancen.Von Carsten PeterOnlinewerbung wird immer wichtiger: Eine aktuelle Studie zeigt, dass mehr als jedes dritte KMU 2022 sein Marketing-Budget aufstocken will. Insbesondere in Onlinewerbung soll deutlich mehr investiert werden. Außerdem wollen Unternehmen ihre Präsenz in den sozialen Medien verstärken. Auch Suchmaschinenoptimierung und -werbung stehen im Fokus der Marketingmaßnahmen.Das macht Sinn, denn mittelständische Unternehmen sind auf Social Media noch immer unterrepräsentiert. Sie schöpfen die vorhandenen Potenziale auf Facebook, LinkedIn und Co. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...