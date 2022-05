Schlegel wird am 1. August die Leitung des II. Departements der Nationalbank übernehmen. Er folgt auf Fritz Zurbrügg, den Ende Juli in den Ruhestand tritt.Bern - Martin Schlegel wird neuer Vize-Chef der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Der Bundesrat ernannte ihn am Mittwoch auf Antrag des Bankrats der SNB zum Mitglied und Vizepräsidenten des Direktoriums. Er wird damit Nachfolger von Fritz Zurbrügg, der das Gremium Ende Juli verlassen wird. Schlegel (Jahrgang 1976) wird laut Mitteilung vom Mittwoch per Anfang August die Leitung des II.

