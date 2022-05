Wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs in der Ukraine erhöht die EU nochmals den wirtschaftlichen Druck auf Moskau. Sowohl die Ukraine als auch Russland meldeten derweil schweren Raketenbeschuss auf Bahnhöfe, Haltestellen und Umspannwerke.Kiew/Brüssel - Wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs in der Ukraine erhöht die Europäische Union nochmals den wirtschaftlichen Druck auf Moskau. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen warb am Mittwoch für ein Öl-Embargo gegen Russland, das bisher mit Exporten des Rohstoffs Milliarden einstreicht. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz versprach der Ukraine weitere militärische Hilfe.

