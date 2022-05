Gestern feierte der Lebensmittel-Lieferservice Amazon Fresh seinen fünften Geburtstag in Deutschland. Bereits seit 2017 können Prime-Mitglieder in Berlin, Potsdam, Hamburg und München ihren Wocheneinkauf bei Amazon.de online oder per App erledigen und ihre Bestellungen direkt nach Hause liefern lassen. Amazon Fresh Anniversary Infografik. Foto © Amazon.de Über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...