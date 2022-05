Die Industriegruppe hat im ersten Halbjahr 2021/22 (per 31.03.) den Umsatz im fortgeführten Geschäft klar gesteigert.Luterbach - Die Industriegruppe Schaffner hat im ersten Halbjahr 2021/22 (per 31.03.) den Umsatz im fortgeführten Geschäft klar gesteigert. Auch der Gewinn lag über der Vorjahresperiode. Für das zweite Semester erwartet das Unternehmen beim Umsatz einen ähnlichen Wert wie im ersten. Konkret zog der Umsatz auf vergleichbarer Basis um gut 12 Prozent auf 78,9 Millionen Franken an...

