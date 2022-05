Auftrieb erhält der Euro zuletzt durch Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0618 Dollar. Am Vortag lag der Kurs lange Zeit noch unter 1,06 Dollar. Zum Schweizer Franken notiert der Euro wenig verändert auf 1,0330 Franken. Ein Dollar kostet ebenfalls wenig bewegt 0,9731 Franken. Auftrieb erhält der Euro zuletzt durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...