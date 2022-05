Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz hat in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich angezogen. Rückläufig war in den ersten vier Monaten hingegen die Zahl der Privatkonkurse.Zürich - Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz hat in den ersten vier Monaten des Jahres deutlich angezogen. Die Insolvenzen haben damit das Niveau von vor der Corona-Pandemie wieder überschritten, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Creditreform feststellt. Der Trend, der sich schon vor zwei Monaten abgezeichnet habe, setze sich damit fort, teilte Creditreform am Donnerstag anlässlich der...

