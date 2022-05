Der Nationalfonds hat im Jahr 2021 insgesamt 882 Millionen Franken in die Forschung investiert. Das sind 55 Millionen Franken weniger als im Vorjahr.Bern - Der Nationalfonds hat im Jahr 2021 insgesamt 882 Millionen Franken in die Forschung investiert. Das sind 55 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Für den Rückgang der Gelder gebe es mehrere Gründe, heisst es in der Mitteilung des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) von Donnerstag. Demnach sind 2021 die ordentlichen Bundesgelder an den SNF «etwas tiefer» gewesen.

