Der Hamburger Ökostromerzeuger will gemeinsam mit der Mutter Eneco bis 2026 eine halbe Milliarde Euro in neue Wind- und Solarparks in Deutschland investieren. So will er sich zum Energieversorger wandeln. Das Öko-Energieunternehmen Lichtblick will bis 2026 500 Millionen Euro für Solar- und Windparks in Deutschland ausgeben. Wie das Unternehmen anlässlich der Bilanzvorlage mitteilte, wandelt es sich damit vom Ökostromanbieter zum Energieerzeuger.Ein Fokus liegt dabei auf der grünen Stromproduktion. ...

