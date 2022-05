FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 65 (85) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 355 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1800 (1840) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1300 (1800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 330 (315) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2700 (2850) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 135 (190) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 216 (212) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6020 (6660) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES OCADO TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 1000 (1100) PENCE - HSBC RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 8800 (8200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 2000 (2050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 307 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS AVAST PRICE TARGET TO 570 (595) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 310 (330) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 860 (1156) P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY STARTS GENUIT GROUP WITH 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 550 PENCE - RPT/CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 525 (515) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 326 (329) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 320 (400) PENCE - 'NEUTRAL'



