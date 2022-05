Denis Machuel übernimmt den CEO-Posten am kommenden 1. Juli von Alain Dehaze. Die Geschäftsaussichten bezeichnet das Unternehmen derweil als gut.Zürich - Der Personaldienstleister Adecco erhält im Juli einen neuen Chef. Dieser heisst Denis Machuel und dürfte sein Amt in einem Umfeld antreten, in dem Rückenwind bläst. Alain Dehaze hat in den letzten Jahren als CEO die Grundlage gelegt, damit die Adecco Group schneller wachsen und Marktanteile gewinnen kann. Umsetzen soll nun aber ein anderer. Der 58-jährige Franzose Machuel leitete bislang...

