Insgesamt sind dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit im letzten Jahr 21'714 Fälle von Cyberkriminalität gemeldet worden.Bern - Im vergangenen Jahr sind dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) rund doppelt so viele Fälle gemeldet worden wie 2020. Bei vielen der gemeldeten Vorfälle handelt es sich allerdings um erkannte Angriffsversuche und nicht um erfolgreiche Angriffe. Insgesamt sind dem NCSC im letzten Jahr 21'714 Fälle von Cyberkriminalität gemeldet worden, wie das Zentrum in einem am Donnerstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...